Nieuwe Britse premier Johnson vertrouwt op trucs van omstreden Cummings

Geen mitsen en maren, de Britten stappen op 31 oktober uit de Europese Unie (EU). In zijn eerste toespraak als premier in het Lagerhuis heeft Boris Johnson niet het minste beloofd. Op den duur zal Groot-Brittannië, eenmaal buiten de EU, het meest fantastische land ter wereld worden en het economisch meest welvarende van Europa, aldus de kersverse premier.



Johnson heeft geen tijd meer voor intern gekibbel en vertrouwt op een kabinet van uitsluitend getrouwen. Daarbij ook zijn broer Jo Johnson die - zeer ongebruikelijk in de Britse politiek - minister mag worden. Het team zal mede worden aangestuurd door de man zonder wie Johnson waarschijnlijk nooit premier zou zijn geworden: Dominic Cummings (47). Deze voormalige architect van de succesvolle Vote Leave-campagne is terug. Zonder hem hadden de brexiteers het referendum van 2016 waarschijnlijk verloren en was David Cameron premier gebleven.



Cummings is voor Johnson wat Steve Bannon was voor de Amerikaanse president Donald Trump: een gevreesde intrigant, maar ook een uitmuntend strateeg voor wie het doel de middelen heiligt. Iemand die vooral aanvoelt waar de angsten van de kiezer zitten en daarop inspeelt. Cummings zette de toon van het Britse referendum over het EU-lidmaatschap. Hij bedacht de slogan Take back control, wat suggereerde dat de Britten geen baas waren in eigen land. Bij de militanten die hij de straat opstuurde om kiezers te winnen, hamerde hij erop dat ze altijd en steeds opnieuw twee dingen moesten herhalen: ten eerste kost de EU de Britse belastingbetaler 350 miljoen pond per week, iets dat ten koste gaat van de nationale gezondheidszorg NHS; ten tweede staat Turkije op het punt lid te worden van de EU. Beide klopten niet. Maar degenen die wel lid wilden blijven, hadden geen repliek en leave won tegen veler verwachting.