Nieuwe bewijzen in campusmoordzaak, waarbij vier Amerikaanse studenten in hun slaap werden gedood

Een rechtbank in de Amerikaanse staat Pennsylvania heeft nieuwe bewijzen bekendgemaakt over de zogenoemde ‘campusmoordzaak’, waarbij vier studenten in hun slaap om het leven werden gebracht. De verdachte kon na de moord zeven weken vrij rondlopen voordat hij werd opgepakt in een woning die niet ver lag van het betreffende studentenhuis.

De 29-jarige Bryan Kohberger, een afgestudeerde student criminologie, sloeg in november vorig jaar toe. Kaylee Goncalves (21), Madison Mogen (21), Xana Kernodle (20) en Ethan Chapin (20) werden in hun slaap doodgestoken. Forensisch experts stelden vast dat de slachtoffers zich verweerd hadden.

Nu blijkt dat in het huis van de ouders van de verdachte in Idaho in december vorig jaar vier medische handschoenen en een zaklamp zijn gevonden. Ook werd een monduitstrijkje van Kohberger genomen en eerder dit jaar werd zijn eigen huis doorzocht door de politie. Hier werden plukken haar gevonden, waaronder een pluk van een onbekend dier. Het is niet bekend of dit haar van de hond van een van de slachtoffers was, hond Murphy werd namelijk gespaard. Ook zijn er matrassen en kussens met bloedvlekken gevonden. Er is echter niet bekendgemaakt van wie het bloed was.

Stalker

Uit onderzoek bleek dat de verdachte meer dan twaalf keer het huis van de studenten heeft bezocht voor hij in november vorig jaar toesloeg. Dit was vooral opmerkelijk, omdat lange tijd niet bekend was wie de verdachte was en of deze persoon de studenten met voorbedachten rade had vermoord. De verdachte was gezien door een van de twee mensen die ongedeerd bleven op de campus, ze deed haar kamer op slot nadat hij gemaskerd voorbijliep.

Seksuele frustratie

Een voormalig FBI-agent vertelt dat de verdachte leed aan seksuele frustratie. Volgens de moeder van een meisje die de verdachte op de middelbare school leuk vond, klopt dit. Ook vertelde zij dat hij werd gepest door populaire studenten. Volgens de ex-agent wilde de verdachte zich machtig voelen door controle te hebben over de slachtoffers. Het mannelijke slachtoffer (20) was namelijk het vriendje van een van de vrouwelijke slachtoffers.

Voor de aanval had Kohberger een van de vrouwelijke studenten een bericht via Instagram gestuurd waarin hij vroeg hoe het met haar ging. Toen zij hierop niet antwoordde bleef hij haar maar berichten sturen waarin hij steeds de vraag herhaalde. Hierdoor wordt zijn motief ook wel vergeleken met dat van de Amerikaan Elliot Rodger, die in 2014 zo veel mogelijk vrouwen wilde doden, omdat hij maagd was en moeite had met het krijgen van een seksleven.

Kohberger hangt de doodstraf boven het hoofd.