Nieuw-Zeelander gaat vrijuit na doodrijden Nederlandse (37) die op wereldreis was

Oud-diplomaat schrikt zich rot in Chinese gevangenis: ‘Corona? Dat klinkt als een zombiefilm’

12 oktober Een Canadese oud-diplomaat die al twee jaar in de Chinese gevangenis zit, heeft sinds tien maanden weer contact met de buitenwereld gehad. Het werd volgens The Guardian een gesprek vol bizarre wendingen. Zo wist de man niet wat Covid-19 was en schrok hij van de huidige staat van de wereld. ,,Dit klinkt allemaal als een zombiefilm”, zei hij volgens zijn vrouw.