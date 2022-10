Nieuw sanctiepakket tegen Rusland: prijsplafond voor olie, importverbod op staalproducten

oorlog oekraïne LIVE | Oekraïne meldt herovering ruim 400 vierkante kilometer Cherson

Het Oekraïense leger rukt gestaag op in het zuiden van het land, waar het probeert de regio Cherson op de Russen te heroveren. In minder dan een week is al ruim 400 vierkante kilometer gebied bevrijd, melden de Oekraïense strijdkrachten. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog.

15:00