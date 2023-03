Nieuw moai-beeld ontdekt in opgedroogde lagune op Paaseiland

QUIZ Paaseiland 300 jaar geleden ontdekt, wat weet jij van deze Zeeuwse ‘vondst’?

Dinsdag 5 april is het precies 300 jaar geleden dat een Zeeuwse ontdekkingsreiziger voet aan wal zette op één van de meest geïsoleerde eilanden van de wereld. Het bleek een bijzonder eiland te zijn, niet in de laatste plaats vanwege de vele bijzondere beelden die vele eeuwen daarvoor door de bewoners werden gemaakt. Omdat het die dag -5 april 1722- eerste paasdag was, noemde hij zijn vondst Paasch-Eyland.