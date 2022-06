Nieuw en modern Oekraïens leger krijgt Navo-compatibele uitrusting

De Navo gaat Oekraïne ook op langere termijn helpen met de modernisering van zijn strijdkrachten en militair materieel, dat compatibel zal zijn met dat van de Navo-lidstaten. Concrete besluiten daarover vallen over twee weken op een Navo-top in Madrid.

Secretaris-generaal Jens Stoltenberg zei dat vanmiddag na afloop van een bijeenkomst van de 30 Navo-defensieministers in Brussel. De steun aan modernisering van het Oekraïense leger, die losstaat van wapenleveranties op dit moment door EU-lidstaten, is volgens Stoltenberg een logische voortzetting van de hulp die het bondgenootschap Oekraïne al sinds 2014 biedt.

Navo-lidstaten hebben sindsdien tienduizenden Oekraïense militairen getraind, één van de redenen waarom zij al bijna drie maanden verrassend goed standhouden tegen het objectief sterkere Russische leger. Vragen over een Oekraïens Navo-lidmaatschap ging Stoltenberg uit de weg: ,,We richten ons nu op directe steun.” Even later herhaalde hij wel dat de Navo haar ‘open-deur-politiek’ (toetreding in principe mogelijk voor elk soeverein land dat daarom vraagt) handhaaft.

Versterking bij oostflank

De top in Madrid, de tweede sinds de Russische inval in Oekraïne, zal ook belangrijke besluiten nemen over een permanente sterkere aanwezigheid op de Navo-oostflank. Navo-landen hebben daar nu op eigen grondgebied acht strijdgroepen, ondersteund door een indrukwekkende marine en luchtmacht in en boven de Baltische en Zwarte Zee. Ook zal de Navo permanent troepen in een verhoogde staat van paraatheid achter de hand houden. Het nieuwe strategisch concept dat de Navo-top zal aanvaarden, houdt meer rekening dan eerder voorzien met zowel Rusland als de ‘opkomende uitdaging’ die China vormt. China werd vorig jaar zomer voor het eerst genoemd in een Navo-slotcommuniqué, na de eerste top met deelname van VS-president Biden.

Het overleg met Turkije over de toetreding van Finland en Zweden tot het bondgenootschap gaat nog dagelijks door. Stoltenberg zei eerder deze week dat de top in Madrid ‘geen deadline’ is, maar dat hij streeft naar een oplossing ‘zo snel mogelijk’. De Fins/Zweedse toetreding is wel één van de agendapunten op de top.

