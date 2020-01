Nieuw boek schetst onthutsend beeld van eerste drie jaar presidentschap Trump

Trotse Trump haalt in Davos uit naar ‘eeuwige onheilspro­fe­ten’ over klimaatver­an­de­ring

20:56 President Trump is op het Wereld Economisch Forum in Davos uitgevaren tegen ‘de onheilsprofeten’ die in klimaatveranderingen de ondergang van leven op aarde zien. ,,We moeten die eeuwige onheilsprofeten met hun voorspellingen over de apocalyps afwijzen.’’