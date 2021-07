Niet naar Spanje, maar naar de Britse kust: ‘Lage prijzen zijn aantrekkelijk, zeker als je van vet houdt’

Ben & Jerry’s stopt ijsverkoop in bezette Palestijn­se gebieden, Israël noemt boycot ‘moreel verkeerd’

11:33 IJsfabrikant Ben & Jerry’s stopt met de verkoop van zijn ijs in de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem. Het bedrijf zegt dat het niet in lijn is met de waarden van de onderneming om zijn waren daar te slijten. Daarmee geeft Ben & Jerry’s, dat eigendom is van Unilever maar de onafhankelijkheid om zich uit te blijven bespreken behield, gehoor aan pro-Palestijnse activisten.