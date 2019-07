Niet iedereen is dol op de nieuwe EU-baas Ursula, maar wie is zij eigenlijk?

Arabische kroonprins overlijdt tijdens ‘seks- en drugsfeest­je’ in eigen penthouse

14:25 Kroonprins Khalid Qasimi (39), zoon van de heerser van de stad Sharjah in de Verenigde Arabische Emiraten, is dood aangetroffen in zijn penthouse in Londen. Hij zou, zo melden Britse tabloids, zijn overleden na een uit de handen gelopen drugs- en seksfeest. Sjeik Qasimi was een getalenteerde modeontwerper met een succesvolle kledinglijn voor mannen. In Sharjah zijn direct drie dagen van nationale rouw afgekondigd.