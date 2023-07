Niemand zag het aankomen: asteroïde die langs aarde scheerde pas twee dagen later gespot

Vrouw en kind overleden bij vermoede­lijk gezinsdra­ma in België, baby gewond

Op de Oude Markt in het Vlaamse Leuven hebben hulpdiensten de lichamen van een moeder en haar kind gevonden. De slachtoffers lagen in een flat boven een pas geopend restaurant. Een baby raakte gewond. Er is nog geen verdachte aangehouden, maar er is maandagavond wel een zoektocht gaande in Genk die verband lijkt te houden met de gebeurtenissen in Leuven.