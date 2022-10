Nicaraguaanse dictator wil graag vriend van Poetin zijn: ‘Een van weinigen die invasie Oekraïne steunt’

Minister Hoekstra: ‘Speech die Poetin gaf is nepverhaal’

Tijdens zijn bliksembezoek aan Buenos Aires reageerde minister Hoekstra (Buitenlandse Zaken) zojuist op de veelbesproken speech die president Poetin donderdag in Moskou gaf. Hoekstra is in Buenos Aires vanwege de Latijns-Amerikaanse-Europese top van ministers van Buitenlandse Zaken.

