Nicaragua laat meer dan 600 gevangenen vrij

Zoekactie op Twitter naar voor No­tre-Da­me spelende ‘vader en dochter’ massaal opgepikt

16 april Een Amerikaanse toeriste is op zoek naar een vader en zijn dochtertje die op het plein voor de Notre-Dame plezier maakten vlak voordat de kathedraal in vlammen opging. Ze nam een foto van het tweetal, een beeld dat met de wetenschap van nu in een totaal ander daglicht is komen te staan. Haar oproep op Twitter is inmiddels al ruim 161.000 keer gedeeld en 330.000 keer geliked. ,,Als ik het was geweest, zou ik de foto graag hebben als herinnering.’’