New York zoekt moedige rattenvanger met ‘killer instinct’, salaris tot 170.000 dollar

OORLOG OEKRAÏNE LIVE | EU-landen en G7 akkoord over prijspla­fond Russische olie

De Oekraïense politie heeft een onbekend aantal mensen aangehouden die in de Oekraïense plaats Hostomel een muurschildering van de Britse graffitikunstenaar Banksy hadden gestolen. Ze hadden het pleisterwerk van de muur gebikt waarop de tekening was aangebracht. En in de EU zijn tot dusver 1100 Oekraïense militairen opgenomen in trainingsmissies bestemd voor de Oekraïense strijdkrachten. Volg alle ontwikkelingen in het liveblog hieronder.

0:44