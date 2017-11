New York schaft omstreden danswet uit 1926 af

,,We leven in 2017 en deze wet voldoet niet langer. Het nachtleven maakt deel uit van de New Yorkse cultuur”, aldus de burgemeester in een officiële verklaring. ,,We willen een stad zijn waar mensen hard werken en vervolgens kunnen genieten zonder een obscuur, historisch verbod op dansen.''



De zogenoemde ‘cabaretwet’ uit 1926 eiste van horecazaken met een dansvloer dat ze daarvoor bij de gemeenten een vergunning moesten aanvragen. De in de wet geformuleerde regels waren echter zo streng, dat vrijwel geen enkel etablissement in aanmerking kwam voor zo'n vergunning. Van de meer dan 22.000 bars, restaurants en discotheken die de Amerikaanse metropool rijk is, zijn er momenteel minder dan honderd waar volgens de oude wet officieel gedanst mag worden.



Doel van de regel, aangenomen tijdens de drooglegging van Amerika, was paal en perk te stellen aan de illegale alcoholconsumptie in horeca. In de decennia daarna werd de wet echter gretig gebruikt om nog andere vormen van censuur door te drukken. Tot de jaren 50 beriepen ordehandhavers zich op het dansverbod om jazzcafés in de wijk Harlem te sluiten en zo te vermijden dat zwarten en blanken dezelfde plaatsen zouden frequenteren.