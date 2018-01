New York klaagt oliebedrijven aan om klimaatverandering

Video Miljoenenbuit bij roofoverval in wereldberoemd Hotel Ritz Parijs

21:33 Eén van ’s werelds beroemdste hotels, het Ritz in Parijs, was vandaag het doelwit van een gewelddadige overval. Rond half zeven uur ’s avonds gingen er vijf mensen naar binnen, met bivakmutsen over hun hoofd en gewapend met zeker één bijl en steekwapens.