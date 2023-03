Netanyahu stelt debat juridische hervormingen uit na aanhoudende protesten

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu stelt het parlementsdebat over de door hem gewenste juridische hervormingen uit. Dat zei hij maandag in een toespraak na een van de grootste straatprotesten in de geschiedenis van het land. Daarmee luistert hij naar de heersende onvrede en worden de omstreden plannen even op pauze gezet.

Netanyahu zei dat hij ‘zich bewust is van de spanningen’ en ‘naar de mensen luistert’. ,,Uit verantwoordelijkheid jegens de natie heb ik besloten de stemming uit te stellen. We staan op een gevaarlijk kruispunt. Ik zal elke steen omdraaien om een oplossing te vinden. Ik ben niet klaar om het land in stukken te verdelen.”

Hij deinsde er niet voor terug om te benadrukken dat de hervorming noodzakelijk is. Hij stelt de stemming over de wetswijziging uit tot na Pesach, het Joodse Pasen.

Zwaarste crises uit geschiedenis

Netanyahu riep de demonstranten op om zich verantwoordelijk te gedragen en af te zien van geweld. Israël beleeft één van de zwaarste ­crises uit zijn geschiedenis. Het wetsvoorstel om onder meer de macht van het hooggerechtshof uit te kleden, zorgt voor barsten in de nationale eenheid van het land. De geplande hervormingen zorgen al maanden voor grote demonstraties. Tegenstanders waarschuwen dat de regering haar macht wil vergroten ten koste van de onafhankelijke rechterlijke macht.



Een enorme menigte - door Israëlische media geschat op 80.000 demonstranten - verzamelde zich maandagmiddag rond het parlement in Jeruzalem om te protesteren tegen de hervorming. Op beelden van omroep N12 is te zien dat een handvol van hen het gebouw was binnengekomen, maar beveiligers verwijderden hen meteen.



Netanyahu riep de demonstranten op om zich verantwoordelijk te gedragen en af te zien van geweld. Het was het eerste dat Netanyahu maandag van zich liet horen, zo’n vier uur nadat hij eigenlijk een toespraak zou geven.



Zijn toespraak werd maandagochtend uitgesteld omdat er onenigheid zou zijn binnen de coalitie. De extreemrechtse veiligheidsminister Itamar Ben-Gvir schreef bijvoorbeeld al op Twitter dat de hervormingen moeten doorgaan en dat de regering niet moet ‘zwichten voor anarchie’.

Land platleggen

De leider van de nationale werknemersorganisatie Histadrut dreigde het land maandag plat te leggen zodat premier Benjamin Netanyahu zou stoppen met zijn plannen. Veel bedrijven sloten zich bij de staking aan. Het personeel van het vliegveld bij Tel Aviv legde het werk neer, waardoor er geen vliegtuigen meer opstegen van de belangrijkste luchthaven van het land. Ook de twee grootste havens, in Haifa en Ashod, lagen stil.

Zondag werd de minister van Defensie ontslagen omdat hij openlijk heeft gezegd dat de regering de plannen moet opschorten wegens de ‘diepe verdeeldheid in de samenleving die het leger aantast en de nationale veiligheid bedreigt’. Hij stelde een ‘pauze’ voor tot na Pesach, het Joodse Pasen, om gesprekken over de hervorming mogelijk te maken. De minister benadrukte zijn steun voor het doorvoeren van wijzigingen in de rechterlijke macht maar alleen met brede instemming en riep op tot onmiddellijke stopzetting van de massale protesten.

Machtiger parlement

In de hervormingsvoorstellen van minister van Justitie Yariv Levin gaat het vooral om de constitutionele toetsing van wetten uitgevaardigd door de Knesset, het Israëlische parlement. Het hooggerechtshof toetst nu of wetten in strijd zijn met de grondwet en kan nieuwe ‘ongrondwettelijke’ wetgeving schrappen. Maar als het aan Levin ligt, kan het parlement dat straks terugdraaien met een gewone meerderheid van stemmen.

Levins wetsontwerp geeft de regering ook de volledige controle over de benoeming van rechters, inclusief de raadsheren van het hooggerechtshof. Ze zal bij dat hoogste rechtscollege ook een president en vicepresident kunnen benoemen die er nog geen deel van uitmaakten en mogelijk zelfs geen rechter waren bij een lagere rechtbank. De plannen maken tevens een einde aan de onafhankelijkheid van juridische adviseurs van ministeries en hun adviezen zijn niet langer juridisch bindend.

Critici zien de plannen als een bedreiging voor de scheiding der machten, maar premier Netanyahu stelt dat de balans er juist mee wordt hersteld.

Corruptieproces

De omstreden hervormingsplannen van de regering-Netanyahu, samengesteld uit ultranationalistische en ultraorthodoxe partijen en daarmee de meest rechtse en religieuze ooit, overschaduwen het proces tegen de premier wegens vermeende corruptie. De inmiddels 73-jarige politicus stelt sinds hij in 2019 werd aangeklaagd, dat het rechtssysteem bevooroordeeld is tegenover hem.

De huidige regering trad eind december aan. Netanyahu keerde na anderhalf jaar in de oppositie terug als premier. Zijn Likoed-partij had de verkiezingen van november gewonnen. Het waren door het verdeelde politieke landschap in Israël de vijfde verkiezingen binnen vier jaar.