Netanyahu onder het mes: Israëlische premier krijgt pacemaker

VN moeten bezuinigen op voedsel­hulp in Haïti

Het Wereldvoedselprogramma (WFP) ziet zich gedwongen te bezuinigen op voedselhulp in Haïti, meldt de VN-organisatie. Reden voor de stap is dat het noodhulpplan in Haïti halverwege het jaar voor slechts 16 procent is gefinancierd. De bezuinigingen komen neer op een vermindering van 25 procent ten opzichte van juni.