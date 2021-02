Nep-influencer (30) die jetsetleven leidde in New York vrijgelaten: 'Ik schaam me diep’

Een Duits-Russische vrouw, die zich in New York voordeed als miljardairsdochter, terwijl ze eigenlijk geen cent te makken had, is gisteren vrijgelaten uit de gevangenis van Albany. De 30-jarige Anna Sorokin werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier tot twaalf jaar, maar komt vanwege goed gedrag nu al op vrije voeten. De vrouw werd in 2019 schuldig bevonden aan diefstal van een kleine 200.000 euro van banken en luxe hotels.

Haar voorwaardelijke vrijlating komt enkele maanden, nadat ze haar excuses aanbood tijdens een hoorzitting in oktober vorig jaar. ,,Ik wil alleen maar zeggen dat ik me echt schaam en dat ik echt spijt heb van wat ik heb gedaan”, vertelde ze volgens een transcriptie, in handen van The New York Post. ,,Ik begrijp volkomen dat veel mensen door mij gedupeerd werden, terwijl ik dacht dat ik niets verkeerd deed.”

Lees ook ‘Miljonairsdochter’ blijkt meesteroplichter

Sorokin houdt vol geen oplichter te zijn en stelt dat er simpelweg sprake is van dom gedrag. Volgens haar advocaat was het ‘echt niet haar bedoeling’ om mensen op te lichten. Ze zal, ook nu ze is vrijgelaten, haar veroordeling aanvechten om zo te proberen haar naam te zuiveren. Dat zal ze vermoedelijk vanuit Duitsland doen, meldt BBC op basis van bronnen.

Jetsetfeestjes

Sorokin, die zich voordeed als Anna Delvey die een vermogen van zestig miljoen dollar zou hebben, leefde jarenlang een luxe leven zoals zoveel socialites in de rijkeluisscene van New York. Ze droeg dure merkkleding, ging naar jetsetfeestjes, dineerde in prijswinnende restaurants, bezocht ieder weekend een exclusieve spa of sauna, sliep in de mooiste hotels en huurde zelfs een privévliegtuig. De ene keer hing Sorokin het verhaal op dat haar vader een diplomaat was, de andere keer een oliebaron of een geslaagde zakenman in zonnepanelen. Niemand wist dat haar vader eigenlijk een voormalige trucker is.

Vier jaar lang kwam ze weg met haar praatjes, maar uiteindelijk werd ze ontmaskerd als oplichter. In juli 2018 werd voor het eerst de politie erbij gehaald, omdat ze een hotelrekening niet kon betalen. Maar zelfs toen hield ze vol. Ze vertelde een agent dat haar tante uit Duitsland ‘echt haar borg zou betalen’. ,,Geef me vijf minuten, dan heb ik het geregeld”, zei ze volgens de rechtbankdocumenten.

Vervalst

Volgens de officier van justitie vervalste Sorokin financiële documenten om de schertsvertoning in stand te houden. Hiermee slaagde ze er zelfs in om een lening van 100.000 dollar af te dwingen bij een grote bank. Tijdens het proces zei de aanklager dat Sorokin ‘leek te genieten van de benarde situatie van haar slachtoffers’ en dat ze ‘meer bezorgdheid toonde over haar kleding dan over de emoties van degenen die ze pijn deed’.

Haar advocaat beweerde dat ze juist tijd kocht om alle schulden terug te betalen en probeerde haar af te schilderen als een ondernemer. Zijn cliënt zou uiteindelijk ten prooi zijn gevallen aan ‘de glitter en glamour’ van het leven in New York. Uiteindelijk werd Sorokin schuldig bevonden aan acht strafbare feiten en vrijgesproken van twee andere zaken.

Netflix

Haar verhaal baart in Amerika zoveel opzien, dat zelfs Hollywood er door gefascineerd is. Shonda Rhimes, het brein achter succesvolle tv-series als Grey’s Anatomy en Scandal heeft al aangekondigd dat er binnenkort op Netflix een serie over de ‘Duitse miljonairsdochter’ te zien is.

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: