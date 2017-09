Neonazi verwijdert swastika-tatoeage na vriendschap met donkere vrouw

In plaats van hem te veroordelen probeerde zij in hem te geloven. ,,Ik wilde een positief persoon zijn in Michaels leven.'' Tiffany liet hem voorbij huidskleur kijken en raadde hem aan de Duitse oorlogsvlag uit zijn huis te halen ,,Ze zei: 'je moet die shit weghalen en meer positieve dingen ophangen''', blikt Michael geëmotioneerd terug bij ABC News. ,,Ze vond dat ik ook lachende gezichtjes kon ophangen. Dan zou ik wakker worden met iets positiefs.'' Michael raakte steeds meer onder de indruk van Tiffany en hun band verstevigde steeds meer.



Momenteel werkt de veertiger op een kippenboerderij. Al zijn collega’s zijn Hispanics. ,,Vroeger zou ik nooit voor of met iemand werken die niet blank is”, zegt Kent. ,,Nu hebben we bedrijfsfeestjes of we doen quinceañeras (groot feest als een meisje 15 jaar oud wordt) en barbecuefeestjes, en dan ben ik de enige witte kerel daar!”