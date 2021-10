Neofascisten kapen Italiaanse onvrede over vaccinaties en Green Pass

Zaterdagmiddag was de binnenstad van de Italiaanse hoofdstad Rome het toneel van stadsguerrilla, honderden demonstranten vechtten met de politie en vielen later het hoofdkantoor van Italiës grootste vakbond CGIL aan. De ruimtes op de begane grond van het gebouw werden grotendeels vernield. Op de trappen voor de ingang stonden twee prominente leden van de neofascistische partij Forza Nuova, oprichter Roberto Fiore en voorzitter van de Romeinse tak Giuliano Castellino. Fiore is in de jaren 80 van de vorige eeuw veroordeeld voor terrorisme, maar ontliep zijn gevangenisstraf door naar Londen uit te wijken. Castellino zit in zijn proeftijd voor geweld tegen twee journalisten. Beiden werden, samen met nog tien anderen, in de nacht na de rellen opgepakt.