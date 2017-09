Negen olifanten geëlektrocuteerd door hoogspanningskabel

De kabels kwamen zo'n 3 meter naar beneden. De dieren raakten daarop verstrikt in de kabels en kwamen onder stroom te staan. Toegesnelde medewerkers van het elektriciteitsbedrijf vonden acht dode en een gewonde olifant. Het gewonde dier overleed later alsnog.

Bedreigd

Botswana telt met circa 135.000 exemplaren, volgens een telling in 2015, de grootste populatie olifanten van Afrika. Het land is ongeveer even groot als Frankrijk.

Het aantal Afrikaanse olifanten is tussen 2006 en 2015 met bijna 20 procent gedaald. De gezaghebbende International Union for Conservation of Nature (IUCN) telde in 2015 in totaal nog maar 415.000 olifanten tegenover 500.000 tien jaar daarvoor. De daling wordt volgens het Zwitserse IUCN veroorzaakt door stropers die jagen op de dieren om hun ivoren slagtanden.