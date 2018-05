Negen lijken gevonden in bestelwagen in Mexico

Georgia voert tiende doodstraf 2018 in VS uit: 'Het brandt man'

5 mei In de Amerikaanse staat Georgia is een veertigjarige man geëxecuteerd voor de moord op een gevangenisbewaker in 1996. Robert Butts Jr. is door middel van een dodelijke injectie in een gevangenis in Jackson ter dood gebracht. Hij is de tiende persoon die dit jaar in de Verenigde Staten is geëxecuteerd.