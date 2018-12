Negen juffen samen zwanger: ‘Die babycadeaus worden een dure grap’

Zet collega-juffen van het lager onderwijs bij elkaar en de kans is groot dat er ononderbroken gebabbeld wordt over de kinderen in de klas. Maar de laatste maanden ging het op basisschool Mozawiek voornamelijk over één thema: zwangerschappen en baby’s, want negen juffen verwachten er een kindje.



Zes bollende buiken kregen we gisteren samen op een rij, drie andere juffen wilden omwille van hun privacy liever niet met naam en gezicht in de krant. Eén van hen heeft zelfs pas afgelopen weekend aan de directrice bekend gemaakt dat zij nummer negen was.



Eerst was er Debbie, en niet veel later Bo en Sofie. ,,Die busreizen, aan het einde van het schooljaar! Zó misselijk was ik, en ik kon nog niets zeggen...”, herinnert Bo zich. ,,Tot ik tegen Sofie zei dat ik zwanger was en zij reageerde: ‘Ik ook!’” Niet dat de ene geïnspireerd werd door de ander. ,,We zijn van dezelfde leeftijd, zijn getrouwd, sommigen hebben al een kindje”, vertelt Akke. ,,En soms gaat het gewoon vlot.”



Toch zat juf Lore even in de zenuwen, toen het aan haar was om haar zwangerschap bekend te maken. ,,Debbie is mijn medejuf in het eerste leerjaar en wás al zwanger. Collega’s vonden zelfs drie zwangeren al veel!” ,,Intussen verschieten ze van niets meer”, aldus Debbie.