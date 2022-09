Negen doden en twintig gewonden bij schietpartij op school in Rusland

Persbureau RIA citeert gouverneur Alexander Brechalov van de regio Oedmoertië - waarvan Izjevsk de hoofdstad is - en die zegt dat een nog onbekende man de school was binnengedrongen en een bewaker had gedood, voordat hij het vuur opende op de rest. Wat het motief van de schutter is, is nog onduidelijk. De school is geëvacueerd en het gebied eromheen is afgezet, zei de gouverneur.