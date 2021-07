Negen doden door aardverschuivingen in India: angstaanjagende beelden van vallende rotsblokken

video Justitie Nederland begint eigen onderzoek naar dood Carlo (27): ‘Bizar wat daar is gebeurd’

22 juli Het Nederlandse Openbaar Ministerie begint een eigen onderzoek naar de gewelddadige dood van Carlo Heuvelman (27) op Mallorca. ,,Het is bizar wat daar is gebeurd. De maatschappelijke reactie spreekt voor zich”, zegt woordvoerster Mary Hallebeek. Er zijn officieel nog geen personen als verdachte aangemerkt, omdat het rechtshulpverzoek van de Spaanse politie nog steeds niet binnen is. ,,Maar dat weerhoudt ons er niet van om alvast zelf onderzoek te doen.”