Neergeschoten Argentijnse politicus aan verwondingen overleden

Dode en 13 gewonden bij brand in Duits appartemen­ten­com­plex

2:06 Bij een brand in een appartementencomplex in Neunkirchen, in het westen van Duitsland, is een persoon om het leven gekomen. Dertien anderen raakten gewond. Drie personen van een gezin worden nog vermist, maar het is niet duidelijk of zij zich in het gebouw bevonden toen de brand uitbrak, zo meldt de politie.