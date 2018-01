Nee, Trump kijkt niet de hele dag naar een gorillazender

In de week waarin president Donald Trump zwaar onderuit werd gehaald in een omstreden boek, dacht een Amerikaanse tekenaar een grap uit te kunnen halen. Ben Ward plaatste op Twitter een alinea uit het boek waarin zou staan dat Trump dagelijks urenlang naar een zender vol vechtende gorilla’s kijkt.

De grap werd niet door iedereen begrepen, en de absurde anekdote werd sinds donderdag al tienduizenden keren geretweet. De bedenker van de tweet probeert wanhopig de satire uit te leggen veranderde zelfs de naam van zijn Twitter-account in ‘the gorilla channel is a joke’, oftewel: de gorillazender is een grap.



Toen deze week het boek Fire and Fury uitkwam, buitelden Amerikaanse media over elkaar heen om bizarre anekdotes over Trump te delen. Journalist Michael Wolff schrijft in het boek onder meer dat Trump bijna analfabeet is en het liefst McDonald’s eet uit angst vergiftigd te worden.

Ward is een striptekenaar die naar eigen zeggen wel vaker satirische berichten twittert. Hij bedacht een Trump-anekdote die hij tegen The New York Times zo belachelijk noemt dat wel duidelijk zou zijn dat het nep was. ‘Wow, dit fragment uit Wolffs boek is een schokkend inzicht in Trumps gedachtewereld’.

In de tweet volgt zogenaamd een screenshot waarin wordt beschreven dat Trump bij zijn eerste avond in het Witte Huis klaagde dat zijn tv kapot was omdat hij de ‘gorillazender’ niet kon kijken. Medewerkers zouden snel wat gorilla-documentaires aan elkaar hebben geplakt maar daar zaten volgens Trump te weinig vechtscènes in.

De niet-bestaande gorillazender is inmiddels een grote grap geworden in de Verenigde Staten. Netflix stuurde een berichtje dat de streamingservice bedolven wordt onder verzoeken voor de apenzender. Natuurorganisaties en media wisten niet hoe snel ze beelden van gorilla’s aan elkaar moesten plakken.