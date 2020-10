‘Nederlandstalige trollen actief bij verkiezingen VS’, D66 en CDA willen andere aanpak

Verraden door Instagram: studente krijgt forse boete na overtreden quarantai­ne­re­gels

7:39 Een stiekem bezoekje aan de horeca is voor een Britse studente uitgelopen op een financiële domper. Carys Ann Ingram moet in totaal 6600 pond (7300 euro) betalen omdat ze na een vliegtuigreis niet meteen in quarantaine is gegaan. Ze viel door de mand nadat ze een foto van een maaltijd in een restaurant op haar Instagram had geplaatst.