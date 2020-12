Nederlandse ziekenhuisbaas in Londen: ‘De nervositeit neemt hier wel toe’

Dag meneer Levi, hoe gaat het daar?

,,Intens, kan ik wel zeggen. Het was al druk. Maar de toename van het aantal coronapatiënten op de ic’s was de laatste dagen enorm. Het gaat heel hard. Dat zorgt voor stress en spanning. In de ziekenhuizen waar ik verantwoordelijk voor ben, liggen nu 250 coronapatiënten op de ic's. Daarmee is 70 procent van de ic-bedden nu bezet door mensen met corona. Het betekent dat we de rest van de zorg deze week weer moeten gaan afschalen. We hebben veel uitval van personeel. Vijftien procent zit thuis, omdat ze zelf corona hebben of omdat ze met iemand met corona in aanraking zijn geweest. Als er gaten in het rooster vallen, probeer ik zelf soms bij te springen op de vloer.”



Bent u angstig?

,,Nee. De piek wordt over één of twee weken verwacht. Als de inschatting van die piek klopt met de realiteit, gaan we hier heel hard afzien, maar we gaan het wel redden.”



In Nederland zijn we erg geschrokken van de mutatie van het coronavirus op het Britse vasteland. Die zou veel besmettelijker zijn. Is de stijging van het aantal opnamen in uw ziekenhuis daar ook aan te wijten?

,,Niemand weet het precies. De stijging die we nu zien, lijkt in mijn ogen heel erg op de stijging die je een paar weken geleden rond Manchester en Liverpool zag, in het noordwesten van Engeland. Maar daar is de nieuwe variant toen niet aangetroffen. Dat een virusvariant besmettelijker is, moet je aannemen vanuit modellen, je kunt dat niet met een test vaststellen. Dus dat is het vraagteken dat ik er nu nog bij heb.”