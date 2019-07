Nederlandse zakenman (73) tijdens revalidatie opgelicht door nepadvocaat

Een 73-jarige Nederlandse zakenman is opgelicht door een vrouw die zich uitgaf als advocate. Terwijl hij herstelde van een hersenoperatie na een gewelddadige overval, troggelde ze hem zijn villa van 1,4 miljoen euro af. De nepadvocate zit in de cel.

Cees V werd voor dood achtergelaten door de overvallers die hem in november vorig jaar overvielen in zijn villa in het Vlaamse Schoten. De 73-jarige Nederlandse zakenman kreeg zulke zware klappen op het hoofd dat hij geen kik meer gaf. De huishoudelijke hulp, die door de overvallers vastgebonden werd, kon zich uiteindelijk bevrijden en hulp halen. Cees V. overleefde de feiten, onderging een hersenoperatie en moest nadien revalideren in zorgcentrum De Mick in Brasschaat.

Adoptie

Daar krijgt hij op een dag bezoek van Samira E.M. (40), die haar diensten als advocaat komt aanbieden. De vrouw runt dan in Schoten het kantoor Issalex, dat zij samen met een andere Antwerpse advocate had opgericht. Die advocate stapt kort na de oprichting wel uit de zaak. Samira belooft Cees V. bij te staan in het gerechtelijk onderzoek naar de overval. In haar achterhoofd heeft ze intussen andere bedoelingen: ze wil zich laten adopteren door de Nederlandse zakenman. Daarvoor schakelt ze haar collega-advocate in. ,,Ze vroeg mij de adoptieprocedure te starten", vertelt die. ,,Ik stond alleen op het punt te bevallen en heb haar naar een andere advocaat doorgestuurd."

Adoptie blijkt juridisch niet mogelijk te zijn. Dus gooit Samira E.M. het over een andere boeg. Zij haalt Cees V. op in het zorgcentrum en sleept hem mee naar de notaris om een samenlevingscontract te tekenen. De man - die dan nog herstellende is van zijn hersenletsel - tekent wat zijn 'advocate' hem voorlegt. Hij geeft haar daarmee ook volmacht op zijn rekeningen.

Twee weken later staan ze opnieuw bij de notaris, deze keer voor de schenking van de villa in de Elfenbankdreef in Schoten. Cees V. schenkt de woning, die op 1,4 miljoen euro wordt geschat, in volle eigendom aan zijn ‘kersverse partner’. Tegelijk gaat hij akkoord met een hypotheek voor 130.000 euro aan Samira E.M. Dat bedrag moet waarschijnlijk dienen om de schenkingsrechten te betalen.

Volledig scherm Bij de oprichting poseerde Samira E.M. (rechts) met haar toenmalige vennoot aan de ingang van Issalex. © rv

Meteen weg

Intussen ontdekken agenten van de Vlaamse federale politie in hun onderzoek naar de overval dat Samira E.M. géén advocate is, en ze kloppen aan bij haar collega/zakenpartner bij Issalex. ,,Ik kende Samira van de universiteit. Zij beweerde dat zij haar diploma rechten had en zich aan de balie van Antwerpen als advocaat zou inschrijven. Ik vertrouwde haar op haar woord en zo startte ons partnerschap bij Issalex. Zij zette ook samenwerkingen op met bekende strafpleiters. Tot de stafhouder mij erop wees dat zij helemaal geen rechtendiploma had en geen advocate was. Ik heb de samenwerking meteen verbroken, mijn dossiers weggehaald en mijn cliënten ingelicht.’’

Dwangsom van 50.000 euro

Kort erna start het Antwerpse gerecht een onderzoek tegen Samira E.M. wegens valsheid in geschrifte, aanmatiging van titels en het uitbuiten van een psychisch verzwakt persoon. Eind mei wordt de vrouw aangehouden. Ze zit nog steeds in de cel: vorige vrijdag vroeg haar advocaat Walter Damen haar vrijlating aan de kamer voor inbeschuldigingstelling, maar dat werd verworpen.

Volgens Damen is het opvallend dat niemand eerder onraad heeft geroken. ,,Mijn cliënte is met Cees V. langs geweest bij advocaten en bij de notaris. Voor hen was Cees V. een gewone klant en was er niets te merken van zijn eerder opgelopen hersenletsel. Pas nu aan het licht is gekomen dat Samira E.M. geen advocate is, worden ineens alle contracten en overeenkomsten verdacht gemaakt.’’