Nederlandse YouTubers op borgtocht vrij na arrestatie bij Area 51

Toeristen op Noord-Cy­prus opge­schrikt door urenlange explosies bij munitieop­slag

12:25 Toeristen in Noord-Cyprus kregen vannacht de schrik van hun leven, nadat brand uitbrak in een munitieopslag. Er was sprake was van urenlange ontploffingen. Een nabijgelegen hotel moest uit voorzorg worden ontruimd. Twaalf personen raakten lichtgewond en werden in een ziekenhuis behandeld. Anderen werd ter plaatse hulp geboden.