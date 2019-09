Nederlandse Wil straks in oog van monsterorkaan Dorian: ‘Ik ben bang’

In Nassau, de hoofdstad van de Bahama’s, treft de Nederlandse honorair consul Saskia d’Aguilar voorbereidingen om straks met de minister van toerisme, haar man Dinonsio d’Aguilar, hulp te kunnen verlenen. ,,Hier merken we op het moment helemaal niks”, vertelt ze. ,,De zee is een beetje Nederlands nu, met witte koppen. Maar ik heb alleen de tuinkussens binnen gehaald. De paniek is niet nodig, hier is niets aan de hand.”



Tegelijk zijn er zorgen over de toestand op die andere eilanden van de Bahama's. Minister d’Aguilar: ,,De twee eilanden die geraakt worden zullen erg te lijden krijgen. De orkaan zal daar keren, wat betekent dat hij ook halt zal houden. We verwachten dat zo’n 70.000 mensen, wat neerkomt op ongeveer 20.000 huishoudens, met de effecten te maken zullen krijgen. Dat is veel, maar tegelijkertijd verwachten we dat hulp snel op gang zal kunnen komen.”



Van Emmerik kan niets anders doen dan afwachten tot het zo ver is. De tv staat aan, net als de webcam en ze volgt Twitter op de voet. Eerst was ze nog ‘best wel een beetje bang’, maar inmiddels dekt vooral dat laatste woord de lading. Nu de uren verstrijken, loopt de spanning op. Vannacht lokale tijd zal het geweld vermoedelijk losbarsten. Afleiding vindt Van Emmerik in het chatcontact met het thuisfront in Nederland. ,,Dat zorgt nog voor wat afleiding. Maar dat wachten is heftig,” verzucht ze.