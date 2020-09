‘Nederlandse vrouw loopt in Zuid-Frankrijk dengue op door tijgermug’

VIDEO Navalny: Ik word weer de oude maar herstel gaat lang duren

19 september De Russische oppositieleider Aleksej Navalny heeft weer even van zich laten horen vanuit het ziekenhuis in Berlijn. Via Instagram liet hij weten dat hij herstellende is van de gifaanval in augustus, maar dat hij moeite heeft met fysieke inspanning zoals traplopen omdat zijn benen trillen.