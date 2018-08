Nederlandse vrouw dood gevonden op Malta

Volgens de politie helpt een Nederlandse man bij het onderzoek naar de toedracht van haar dood. Hij is op dit moment geen verdachte.



Volgens lokale media is het slachtoffer een 22-jarige vrouw. Ze werd even na 06.00 uur gevonden tussen twee auto's in de plaats Sta Venera. Haar keel zou zijn doorgesneden. De lokale media spreken elkaar tegen over aanhoudingen in de zaak.



Volgens de Times of Malta is vandaag de ex-vriend van de vrouw opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij haar dood. Malta Today meldt daarentegen dat juist haar huidige vriend is aangehouden. Die man, eveneens een Nederlander, zou vandaag tijdens verhoren hebben bekend dat hij de vrouw heeft vermoord. Volgens de nieuwssite was de vrouw werkzaam bij een bedrijf dat zich bezighoudt met online gamen.



De politie kan dit alles niet bevestigen.