Nederlandse vrouw (66) dood aangetroffen in Sri Lanka, verdachte opgepakt

De politie in Sri Lanka, een eilandstaat in de Indische Oceaan ten zuidoosten van India, onderzoekt de dood van een Nederlandse toeriste. Het lichaam van de 66-jarige vrouw werd donderdag aangetroffen in een appartement in de hoofdstad Colombo.

Agenten vonden het stoffelijk overschot van de Nederlandse na een noodoproep, donderdagavond. Het lichaam lag in de badkamer van het appartement in Wellawatte, een wijk van de commerciële hoofdstad Colombo. De doodsoorzaak is nog niet bekend. De politie arresteerde een verdachte in verband met de dood van de vrouw, melden Sri Lankaanse media.

De Nederlandse bewoonde naar verluidt een huurappartement met een 37-jarige Sri Lankaan. Ze zouden elkaar hebben leren kennen via de sociale media app TikTok, waarna de vrouw afreisde naar het land voor een ontmoeting waaruit een relatie zou zijn voortgevloeid. Het is onduidelijk of de dertiger de verdachte is.

Het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor Sri Lanka heeft kleurcode geel. Dit betekent dat er veiligheidsrisico's zijn. ‘Op 21 april 2019 zijn er aanslagen geweest in Sri Lanka, in de hoofdstad Colombo en in de steden Batticaloa en Negombo. Hierbij zijn doden en gewonden gevallen. Doelwit waren vooral luxe hotels en christelijke kerken’, luidt het.

Het ministerie waarschuwt ook voor criminaliteit en adviseert reizigers voorzorgsmaatregelen te nemen. ‘Door de COVID-pandemie is de armoede toegenomen, leven er meer mensen op straat en is er een grotere kans op kleine criminaliteit, zoals inbraken en overvallen op straat. Wees hier alert op. Wees overdag en na zonsondergang voorzichtig, vooral als u alleen en/of vrouw bent. Overdag vinden namelijk de meeste overvallen plaats. Bied geen verzet bij een overval of beroving. Als u hier slachtoffer van wordt, geef uw bezittingen dan af. Verzet leidt vaak tot (meer) geweld’.

Vrouwelijke reizigers

Sri Lanka is volgens de reiswebsite travelsafe-abroad.com over het algemeen veilig voor vrouwelijke reizigers. ‘Probeer donkere steegjes te vermijden en loop 's avonds niet alleen in donkere, slecht verlichte of verlaten gebieden of gebieden met veel bars of clubs omdat u dan wellicht ongewenste aandacht krijgt. Gebruik daarnaast uw gezond verstand en pas alle elementaire voorzorgsmaatregelen toe’, luidt het. ‘Geweldsmisdrijven zijn doorgaans niet ernstiger voor toeristen in Sri Lanka dan elders. Hoewel er de laatste jaren een toename is van geweldsmisdrijven tegen toeristen, zijn dergelijke misdrijven nog steeds zeer zeldzaam maar desondanks wordt waakzaamheid aanbevolen.’

Colombo geldt volgens de website als een redelijk veilige stad. ‘Kleine diefstallen en overvallen zijn hier echter nog steeds een probleem’. Desondanks kunnen vrouwen zich er ‘veilig genoeg’ voelen. ‘Je trekt geen ongewenste aandacht als je niet ‘s avonds laat door de stad dwaalt en je niet te openhartig kleedt.’

