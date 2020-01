Nederlandse vriendengroep woest op Duitse politie: 'Als criminele straatracers behandeld!’

Drama in huis Dublin: drie kinderen dood gevonden, moeder rent verward straat op

8:12 Ierland is sinds gisteravond in de ban van een vooralsnog mysterieus familiedrama. Drie jonge kinderen zijn door een nog onbekende oorzaak overleden in een woning in Newcastle, een dorpje in het zuidwesten van Zuid-Dublin. Een vrouw van in de veertig, vermoedelijk de moeder van het gezin, is naar het ziekenhuis gebracht nadat ze in verwarde toestand de straat op was gerend.