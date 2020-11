Nederlandse Valerie hielp Biden met stemmen werven: ‘We hebben miljoenen mensen gebeld’

,,Mijn mobiel ontplofte net van de appjes en mails, ik ben in extase” glundert Valerie Nauta (29) vanuit New York, nadat de grote nieuwszenders Joe Biden tot winnaar van de presidentsverkiezingen hebben verklaard. Bijna permanent was Nauta afgelopen weken in touw voor de nieuwe president van Amerika. ,,Eigenlijk realiseerden we ons dinsdagavond al dat we een goede kans maakten in Pennsylvania en Arizona, waar we achterlagen”, vertelt ze.