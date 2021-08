Nederlandse vader en zoon opgepakt voor betrokkenheid internationale ‘autobende’

De Belgische federale politie heeft in samenwerking met Nederlandse autoriteiten acht personen opgepakt in een grootschalig onderzoek naar een internationale organisatie die gestolen voertuigen verscheept naar Afrika. Onder de opgepakte verdachten zitten twee Nederlanders, meldt de Belgische krant Het Laatste Nieuws.

Het onderzoek startte in juni 2020 naar aanleiding van verschillende diefstallen in de Belgische plaatsen Aarschot en Kortenberg. Het merendeel van de voertuigen werd gestolen in België en Nederland.

Keyless diefstallen

Bij zogenoemde ‘keyless diefstallen’ onderscheppen criminelen via een elektronisch systeem het signaal van de autosleutel. Zo kunnen ze van afstand de auto openen en starten. Een gestolen Toyota RAV4 uit Aarschot werd teruggevonden in Aartselaar en één van de twee Toyota Land Cruisers die werden gestolen in Kortenberg werd teruggevonden in een zeecontainer in de haven van Antwerpen, bevestigt het parket van Leuven.

,,Verder onderzoek bracht aan het licht dat de gestolen voertuigen door de organisatie werden overgebracht naar afgelegen locaties en loodsen in- en rond Brussel en Bonheiden. Vervolgens werden deze voertuigen in zeecontainers geladen en via de haven van Antwerpen verscheept naar diverse Afrikaanse landen.”

Verschepen naar Afrika

Centraal in het onderzoek staan twee hoofdverdachten, een 50-jarige man uit Evere en een 53-jarige Duitse man uit Roosdaal. Zij worden ervan verdacht het verschepen naar Afrika te organiseren en faciliteren. ,,De verdachten werkten met verschillende groepen autodieven in zowel binnen- als buitenland en richtten zich voornamelijk op dure SUV-voertuigen”, meldt het Leuvense parket.

Tijdens het onderzoek konden dertien zeecontainers, met daarin gemiddeld twee à drie gestolen voertuigen, door de politiediensten onderschept worden. Verschillende gestolen voertuigen werden ook teruggevonden op de openbare weg en publieke parkeerplaatsen in en rond Brussel. Tot op heden zijn 47 voertuigen teruggevonden die gestolen zouden zijn door de organisatie. Het merendeel van de voertuigen werd gestolen in België en Nederland, enkele auto’s werden gestolen in Frankrijk en Duitsland.”

Nederlandse tak

In mei kwam de Nederlandse politie de Nederlandse tak van de criminele organisatie op het spoor. In Eindhoven, Waalre en Budel werden door de politie vier huiszoekingen gedaan. Een Nederlandse man van 41 jaar werd samen met zijn zoon van 20 jaar gearresteerd vanwege hun lidmaatschap en specifieke rol binnen de organisatie. Zowel bij de huiszoekingen in België als Nederland vond de politie onder andere gestolen kentekenplaten, OBD-toestellen, GPS-trackers en inbrekersmateriaal voor het plegen van autodiefstallen terug.

Bij de huiszoekingen in België werden zes verdachten gearresteerd. De twee hoofdverdachten, een 50-jarige Belg uit Evere en een 53-jarige Duitser uit Roosdaal, evenals een 34-jarige Brit uit Sint-Gillis, zijn 25-jarige vriendin, een 45-jarige Belg uit Sint-Jans-Molenbeek en een 46-jarige Belg uit Haacht, zijn allen voorgeleid bij de onderzoeksrechter en aangehouden. Vijf personen zitten nog in voorlopige hechtenis.

Voor de twee gearresteerde Nederlandse verdachten schreef de onderzoeksrechter een Europees aanhoudingsbevel uit. Zij zullen op een later tijdstip aan België worden overgeleverd.

Bij keyless diefstallen onderscheppen dieven via een elektronisch systeem het signaal van de autosleutel.

