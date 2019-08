Nederlandse uitsmijter in Keulen opgepakt na mishandeling klant

De knokpartij vond plaats in de nacht van vrijdag op zaterdag in het stadsdeel Ehrenfeld. De Israëliër was met een 20-jarige landgenoot en een 19-jarige Australiër aan het stappen in een club. Toen ze de gelegenheid wilden verlaten, maar dat mogelijk wilden doen via de ingang in plaats van de uitgang, werden ze door de uitsmijters aangesproken. Een woordenwisseling volgde, waarna ze achtervolgd werden en er klappen vielen.