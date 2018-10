Nederlandse toeristen geschrokken door aardbeving Zakynthos: ‘Ik stond binnen drie seconden buiten’

De beving, die zich om 2.00 uur ‘s nachts (lokale tijd) voordeed, was tot in Italië, Albanië, Malta en zelfs Libië te voelen. Vooral op Zakynthos waren de schokken goed te voelen. ,,We werden uit bed geschud”, vertelt Pauline van den Boogaart (28) uit Klaaswaal, die met haar gezin op vakantie is op het eiland. ,,We renden naar de slaapkamer van onze kinderen, hebben ze snel uit bed gehaald en zijn naar buiten gerend. Het water golfde uit het zwembad en overal hoorde je de lawaai van de beving.”



Pauline en haar man zijn met de kinderen en andere Nederlandse vakantiegangers in hun auto gaan zitten. ,,Het bleef nog een tijd onrustig door de naschokken van de beving, een half uur geleden voelden we nog een schok. We zagen rondom ons terrein wat zwaailichten, maar verder hebben we geen schade ontdekt. Gelukkig is ons verder niets overkomen. We zijn heel erg geschrokken, dit verwacht je niet.”



Vooralsnog zijn drie gewonden geteld. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er is hier en daar schade, onder meer aan de haven en een klooster uit de vijftiende eeuw, berichtten lokale media. Ook waren er rotsverschuivingen.