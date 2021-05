Nederlandse toeriste krijgt een ton schadevergoeding na ernstig ongeluk in Spaans waterpark

UPDATE Politieac­tie in sloppen­wijk Rio de Janeiro loopt uit de hand: 25 doden, onder wie één agent

4:24 Een politieactie tegen een drugsbende in een van de noordelijke buitenwijken van de Braziliaanse stad Rio de Janeiro is uitgelopen op een bloedbad. Bij een urenlange schietpartij zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen, onder wie één politieagent. Tien bendeleden zijn gearresteerd. Het is de dodelijkste politieactie ooit in de door drugsbendes geteisterde stad.