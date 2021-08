Nederlandse toerist in Ardennen gaat door het lint bij komst deurwaarder, agent gewond

Zijn toon verhardde en hij begon de ambtenaar te beledigen. Daarop besloten de twee agenten in te grijpen. De Nederlander was daar niet van gediend en sloeg om zich heen. Daarbij raakte een van de politiemensen gewond. De agressieveling werd uiteindelijk meegenomen naar het politiebureau. Daar werd hij ondervraagd en werd hem een dagvaarding overhandigd die de dienstdoende officier van justitie had uitgevaardigd. De Nederlander moet zich voor de rechtbank in Luik verantwoorden voor het opzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen.