Nederlandse ‘toerist’ betrapt met rijdende wapenkamer vol Tsjechisch schiettuig

De vijftiger was volgens het Openbaar Ministerie (OM) een wapenkoerier die 1500 euro van zijn opdrachtgever zou krijgen voor het transport van Tsjechië naar Nederland. Hij werd in juni betrapt op de snelweg A4 bij Dresden na een tip van de Nederlandse politie. De wapens en patronen zaten verstopt in tassen, papieren zakken en kartonnen dozen.

De verdachte bekende de feiten grotendeels. Het is volgens het OM nog onduidelijk met welk doel de wapens en munitie werden vervoerd. ,,Het is echter waarschijnlijk dat de wapens onder meer bedoeld waren voor gebruik op het gebied van de georganiseerde misdaad in Europese landen”, zei hoofdofficier van justitie Jürgen Schmidt tegen de regionale nieuwssite Tag24. De vijftiger is volgens hem al vaker veroordeeld voor soortgelijke feiten in Nederland.