Nederlandse studenten vast in Frankrijk door lawines

Gouverneur VS niet van plan af te treden om racisti­sche foto: Ik ben het niet

1:03 Ralph Northam, de Democratische gouverneur van de Amerikaanse staat Virginia, is niet van plan zijn functie neer te leggen vanwege een racistische foto waarop hij zou zijn afgebeeld. ,,Ik ben het beslist niet’’, zei hij zaterdag tijdens een persconferentie in Richmond. Hij voegde eraan toe door te gaan als gouverneur zolang hij zich in die baan comfortabel voelt.