Nederlandse studenten storten met lift in Brazilië twaalf verdiepingen omlaag

De acht mannen en vrouwen studeren parttime aan de Nijenrode Business Universiteit en maken deel uit van een groep van 37 die op studiereis is in Brazilië. ,,We hadden gewoon ons dagprogramma gedraaid en nog een drankje gedaan in de rooftopbar van ons hotel, Mar Ipanema in Rio,'' vertelt Matthias Walgers (32), een van de studenten die in de lift zat. ,,Toen we klaar waren stapten we met een man of acht in de lift. Dat was woensdagnacht.''