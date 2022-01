Nederlandse studenten in het buitenland gaan wél naar de campus: ‘Zo blij dat ik nu hier mag zijn’

Laura Leidner (24) doet een minor communicatie aan de Universidad San Jorge in Zaragoza (Spanje). Het was afgelopen september nog spannend of ze überhaupt kon vertrekken naar het buitenland voor haar studie. Op het laatste moment sprong Spanje gelukkig op de goede kleurcode. ,,Toen ik hier aankwam, waren er een paar restricties: de horeca moest om twaalf uur ’s avonds dicht en overal binnen waren mondkapjes verplicht.”



In het begin leek het voor Laura of corona niet bestond, maar sinds de kerst regende het besmettingen. ,,Toen kwamen mensen ineens niet meer naar de klas, ze sloten online aan. Maar ook in de stad werden extra restricties opgelegd, zoals een mondkapje dragen op straat.” Gelukkig zit ze op een kleinere privéuniversiteit. ,,Ik kreeg nog altijd fysiek les. Wel moest ik 24/7 met een mondkapje op lopen, ook in de klas. In het begin vond ik dat lastig, je hebt gewoon hoofdpijn na zo’n dag. En bij de ingang staat een soort tablet die je temperatuur meet.”