Nederlandse schipper (72) vermist en vermoedelijk verdronken in Portugese rivier

De man woonde volgens Portugese media op een jacht, dat afgemeerd ligt in de rivier. Naar verluidt is hij donderdag in een kleine roeiboot naar de kust gegaan om wat boodschappen te doen en even later terug te keren. De tas met boodschappen werd op het dek van zijn jacht ontdekt, maar de roeiboot werd ‘s middags ondersteboven in het water gevonden. Vrienden en autoriteiten vrezen daardoor het ergste. Havencommandant Rui Andrade: ,,Alles wijst erop dat de man in het water is gevallen.”