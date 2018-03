Nederlandse profvoetballer verdacht van vijf gewapende overvallen

UpdateDe Nederlandse voetballer Ismail H. (22) wordt verdacht van het plegen van vijf gewapende overvallen in het Belgische Turnhout en omgeving. De 22-jarige speler voetbalde op huurbasis bij Westerlo en wilde terugkeren naar zijn club AS Roma. Het pakte anders uit. In januari ontsloeg de Belgische voetbalclub de talentvolle speler, en nu zit hij in de cel. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

,,We hebben hem begin januari ontslagen, na een hele resem van disciplinaire zaken – te laat of helemaal niet komen opdagen op training, ziek zijn zonder doktersbriefje, dat soort dingen'',, zegt Wim Van Hove, algemeen raadgever van KVC Westerlo. Wat ze bij Westerlo niet wisten, was dat hun speler in de criminaliteit verzeild geraakt was.

Op oudejaarsdag overviel een jongeman het casino Seven Center in Turnhout. Hij bedreigde de kassière met een pistool en ging er vandoor met amper 500 euro. Even later sloeg hij opnieuw toe, in een Q8-tankstation. Daar eiste hij ook de inhoud van de kassa, maar vluchtte toen er klanten binnenkwamen.

Gemaskerd

Een week later, op zaterdag 6 januari, was er een nieuwe overval, op de Aldi in Ravels dit keer. Twee gemaskerde en gewapende mannen wachtten ’s ochtends de eerste werknemer op, eisten toegang tot de kluis en vluchtten met een som geld. In de daaropvolgende weken sloegen vermoedelijk dezelfde daders ook toe bij twee gokkantoren in Turnhout en Geel, de Brantano en de Lidl in Turnhout.

De politie kon na de laatste overval een verdachte oppakken. Op 13 februari verscheen Ismail H. voor de raadkamer in Turnhout. De onderzoekers zouden hem volgens Het Laatste Nieuws aan vijf van de zeven overvallen kunnen linken.

Jeugdopleiding

Als kind van Marokkaanse ouders groeide H. op in Enschede. Hij verdiende er al snel een plek in de jeugdopleiding van FC Twente. Tot hij, ondanks zijn talent, op z’n twaalfde wordt weggestuurd. ,,Ik geef toe: ik was geen gemakkelijke jongen. Ik was vervelend, lastig en heb fouten gemaakt. Maar kom op, ik was twaalf: welke jongen maakt dan geen fouten?”, zei de toen 20-jarige H. in maart 2016 in een interview met de krant Tubantia.