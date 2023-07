Nederlandse politie helpt collega's in Knokke-Heist om jongeren in toom te houden

Wildplassers

In de uitgaansbuurt zelf was er zaterdagnacht ook een jeugdagent aanwezig uit Nederland. Die is ook specialist sociale media voor de Nederlandse politie. ,,Noemenswaardige incidenten in de uitgaansbuurt bleven zaterdagnacht uit. We merkten wel dat er al grote groepen jongeren uit Nederland aanwezig waren", zegt politiechef Philip Vandierendonck. ,,We hebben een tweetal wildplassers geverbaliseerd en verder waren er in de loop van de nacht wat meldingen van nachtlawaai. En in de uitgaansbuurt werden enkele jongeren preventief geïdentificeerd.”