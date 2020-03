Nederlandse plofkrakers aangeklaagd die ruim twee ton buit maakten in Duitsland

Twee Nederlanders zijn in de Duitse deelstaat Nedersaksen aangeklaagd voor het opblazen van twee geldautomaten. Daarbij maakten ze volgens justitie minstens 220.000 euro buit. De 31-jarige en 28-jarige verdachten hangen lange gevangenisstraffen boven het hoofd, meldt het Openbaar Ministerie (OM) in Osnabrück.

De 31-jarige verdachte wordt vervolgd voor zware diefstal en het veroorzaken van een explosie in bendeverband. Hij was volgens het Openbaar Ministerie als lid van een bende betrokken bij het opblazen van geldautomaten in Twist, vlak over de grens bij Coevorden, en in Bad Iburg bij Osnabrück. Bij de eerste plofkraak, op 10 februari 2016 op een filiaal van de Sparkasse Emsland, maakten de daders ruim 120.000 euro buit. Bij de tweede, op 11 mei 2017 op een Deutsche Bank-filiaal, bedroeg de buit ruim een ton, aldus het OM. Dat vervolgt de 28-jarige als medeplichtige van de plofkraak in Twist.

De hoofdverdachte werd medio 2019 in Nederland gearresteerd en moet voor de rechtszaak worden uitgeleverd aan Duitsland. De 28-jarige verdachte liep op 6 februari tegen de lamp op de luchthaven Zaventem bij Brussel en zit inmiddels ook vast bij onze oosterburen. Op elk van de feiten waarvan ze worden verdacht, staan gevangenisstraffen van één tot tot vijftien jaar, aldus het OM.

Audi-bende

De twee zouden deel hebben uitgemaakt van de zogenoemde Audi-bende, die plofkraken pleegde in het Duits-Nederlandse grensgebied en zich verplaatste met gestolen Audi's. Verschillende bendeleden werden al veroordeeld in Duitsland. De plofkraak op de Sparkasse in Twist was één van drie gewelddadige plofkraken in ruim twee maanden tijd in de iets meer dan 9.000 inwoners tellende gemeente. De andere geldautomaten werden opgeblazen bij filialen van de Volksbank.

De daders vluchtten telkens in een Audi A4 Combi richting de Nederlandse grens, meldde Dagblad van het Noorden destijds. De plofkraak bij de Sparkasse vond omstreeks 03.00 uur plaats en ging gepaard met veel lawaai gepaard. “Ook deze keer werd gas in de automaat tot ontploffing gebracht. Het bankgebouw liep grote schade op. Omwonenden zagen twee in zwart geklede mannen wegrennen. Sinds de zomer van 2015 is het al de zeventiende plofkraak in de grensregio”, aldus de krant.